Reggia di Caserta laboratori bimbi e percorsi tematici per la mostra Regine

La Reggia di Caserta ospita una serie di laboratori e percorsi tematici dedicati alla mostra internazionale “Regine”. Queste attività educative offrono ai visitatori un’occasione per approfondire temi storici e culturali legati alle sovrane protagoniste dell’esposizione. Il programma prosegue con iniziative pensate per coinvolgere adulti e bambini, arricchendo l’esperienza di visita e offrendo spunti di riflessione su un patrimonio di grande valore storico e artistico.

Prosegue alla Reggia di Caserta il programma di attività educative e culturali che accompagna la mostra internazionale " Regine. Trame di cultura e diplomazia tra Napoli e l'Europa", un percorso espositivo che racconta il ruolo centrale delle sovrane nella costruzione politica e culturale dell'Europa tra Settecento e Novecento. Dopo la positiva partecipazione di pubblico durante le festività natalizie, il calendario di appuntamenti continuerà ad arricchire la visita alla mostra con laboratori, percorsi tematici e momenti di approfondimento pensati per adulti, famiglie e bambini.

