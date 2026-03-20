A Firenze, è stato pubblicato un nuovo bollettino di Pin Bike che registra i chilometri percorsi in bicicletta contromano. Questo report si aggiunge a quello già diffuso sulle piste ciclabili, offrendo dati aggiornati sull’uso delle bici in città. La pubblicazione evidenzia l’entità dei percorsi effettuati in modo non conforme alle norme di circolazione.

Firenze, 20 marzo 2026 - Dopo il bollettino delle ciclabili, arriva il report periodico sui chilometri percorsi in bici contromano. Nuova iniziativa per la sicurezza dei ciclisti a cura di Pin Bike, il sistema tecnologico, presente anche a Firenze, che monitora gli spostamenti in bici e li incentiva premiando economicamente i cittadini che pedalano di più nei tragitti casa-lavoro o casa-scuola. Il bollettino delle ciclabili (primo e unico al momento in Europa ) è stato redatto nelle scorse settimane da Pin Bike e letto a Lady Radio (per un mese), permettendo di fornire agli utenti una serie di segnalazioni relative a buche pericolose, occupazione da parte di auto, scarsa luce, segnali danneggiati, presenza di barriere architettoniche e altri problemi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze e i ciclisti: arriva il bollettino di Pin Bike sui km percorsi contromano

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