Juventus Next Gen comunica la cessione di Turicchia, che trasferisce il suo contratto in Serie B. Il club ha scelto di favorire il suo sviluppo offrendo maggiori opportunità di minutaggio. La trattativa si è conclusa con successo, consentendo al giovane terzino classe 2003 di affrontare una nuova sfida in Liguria, proseguendo così il suo percorso di crescita professionale.

Juventus Next Gen: l’esterno sinistro lascia i bianconeri e riparte dalla Liguria, operazione chiusa per garantire minutaggio e crescita al classe 2003. Il mercato in uscita della Vecchia Signora fa registrare un movimento significativo per quanto riguarda i talenti cresciuti nel vivaio, confermando la strategia del club volta a valorizzare i propri giovani attraverso esperienze formative mirate. Secondo le ultime indiscrezioni rilanciate da Sky Sport, la Juventus Next Gen ha definito in queste ore l’accordo per il trasferimento di Riccardo Turicchia alla Virtus Entella. L’operazione è stata condotta con rapidità e decisione, permettendo al laterale mancino di trovare una nuova collocazione in una piazza ambiziosa, pronta a offrirgli lo spazio necessario per completare il suo percorso di maturazione tra i professionisti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus Next Gen, Turicchia lascia i bianconeri e approda in Serie B! Quel club ha chiuso il colpo per il terzino: tutti i dettagli

Leggi anche: Orario Juventus Next Gen Pianese: quando si gioca il match di Serie C. Tutti i dettagli sulla sfida dei bianconeri di Brambilla

Leggi anche: Orario Juventus Next Gen Campobasso: quando si gioca il match di Serie C. Tutti i dettagli sulla prossima sfida dei bianconeri di Brambilla

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Serie C | Juventus Next Gen-Carpi, le formazioni ufficiali; Juventus Next Gen-Carpi: orario, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Serie C; Strega, frenata per Turicchia. Il laterale mancino della Juve Next Gen chiede 2 anni e mezzo di contratto. Il Benevento lavora al prestito; Juventus Next Gen a Livorno: orario, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie C.

Livorno-Juventus Next Gen: diretta live e risultato in tempo reale - Juventus Next Gen dell'11 gennaio 2026: formazioni ufficiali e tabellino. calciomagazine.net

Livorno-Juventus Next Gen, antipasto di giornata: le probabili formazioni - Livorno e Juventus Next Gen saranno l'antipasto domenicale della 20 ^ giornata del girone B di terza serie domenicale, in campo all'Armando Picchi alle 12. tuttoc.com