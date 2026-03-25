Graduatoria interna di istituto valgono i titoli conseguiti entro il 2 aprile Indicazioni per legge 104 Nota

L'Ufficio Scolastico di L'Aquila ha pubblicato una nota riguardante la graduatoria interna di istituto. La nota specifica che i titoli conseguiti entro il 2 aprile vengono presi in considerazione per la compilazione della graduatoria. Viene inoltre fornita una serie di indicazioni relative alle modalità di applicazione della legge 104. La comunicazione è valida anche a livello nazionale.

Nota dell'Ufficio Scolastico L'Aquila per la predisposizione della graduatoria interna di istituto, con indicazioni che riportiamo perché valide a livello nazionale. Utile per "leggere" le graduatorie e capire la propria posizione e chi deve essere individuato come sovrannumerario se si rende necessario perché si forma un numero minore di classi per l'a.s. 202627. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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