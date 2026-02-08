Sanremo 2026 | Andrea Pucci si ritira dopo minacce e accuse online dubbi sulla libertà di espressione
Andrea Pucci si ritira dal Festival di Sanremo 2026. L’attore ha deciso di lasciare il palco dopo aver ricevuto minacce e accuse online, soprattutto dopo aver annunciato la sua presenza come co-conduttore nella terza serata. La sua scelta mette sotto pressione la libertà di espressione nel mondo dello spettacolo e solleva dubbi sulla sicurezza degli artisti durante le manifestazioni pubbliche.
Andrea Pucci ha rinunciato a salire sul palco del Festival di Sanremo 2026, dopo una serie di attacchi e minacce ricevuti a seguito dell’annuncio della sua partecipazione come co-conduttore della terza serata. La decisione, resa pubblica oggi, 8 febbraio 2026, segna un episodio che solleva interroganti sulla libertà di espressione e sul clima di polarizzazione politica che sembra permeare anche l’evento canoro più popolare d’Italia. L’attore e comico milanese, 61 anni, ha motivato il suo passo indietro denunciando un’ “onda mediatica negativa” che ha alterato il “patto fondamentale” con il pubblico, un patto basato sulla risata e sulla leggerezza, elementi centrali del suo lavoro da oltre trent’anni.🔗 Leggi su Ameve.eu
