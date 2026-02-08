Sanremo 2026 | Andrea Pucci si ritira dopo minacce e accuse online dubbi sulla libertà di espressione

Andrea Pucci si ritira dal Festival di Sanremo 2026. L’attore ha deciso di lasciare il palco dopo aver ricevuto minacce e accuse online, soprattutto dopo aver annunciato la sua presenza come co-conduttore nella terza serata. La sua scelta mette sotto pressione la libertà di espressione nel mondo dello spettacolo e solleva dubbi sulla sicurezza degli artisti durante le manifestazioni pubbliche.

Andrea Pucci ha rinunciato a salire sul palco del Festival di Sanremo 2026, dopo una serie di attacchi e minacce ricevuti a seguito dell’annuncio della sua partecipazione come co-conduttore della terza serata. La decisione, resa pubblica oggi, 8 febbraio 2026, segna un episodio che solleva interroganti sulla libertà di espressione e sul clima di polarizzazione politica che sembra permeare anche l’evento canoro più popolare d’Italia. L’attore e comico milanese, 61 anni, ha motivato il suo passo indietro denunciando un’ “onda mediatica negativa” che ha alterato il “patto fondamentale” con il pubblico, un patto basato sulla risata e sulla leggerezza, elementi centrali del suo lavoro da oltre trent’anni.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Sanremo 2026

Andrea Pucci ha deciso di lasciare il Festival di Sanremo 2026.

Andrea Pucci si ritira dal Festival di Sanremo 2026.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Sanremo 2026

Argomenti discussi: Sanremo 2026: da Andrea Pucci a Lillo, il cast si delinea. Ma è polemica; Sanremo 2026, Andrea Pucci in 'nude look' sui social: Sto arrivando; Sanremo 2026, Carlo Conti annuncia Lillo e Andrea Pucci co-conduttori al Festival; Sanremo 2026, Andrea Pucci pubblica una foto completamente nudo su Instagram dopo l'annuncio di Carlo Conti.

Sanremo 2026, Andrea Pucci rinuncia alla co-conduzione dopo le polemiche: Gli insulti sono inaccettabili, il termine fascista non dovrebbe esistereIl comico rinuncia alla co-conduzione del Festival dopo le polemiche: Nel 2026 il termine fascista non dovrebbe esistere più ... ilfattoquotidiano.it

Andrea Pucci rinuncia a Sanremo 2026: «Il termine fascista non dovrebbe esistere più»Il comico annuncia il ritiro dalla co-conduzione della terza serata del Festival dopo l'ondata di polemiche e le accuse di omofobia ... vanityfair.it

Sono sconcertata di fronte alla quantità di insulti, minacce e offese ricevute da Andrea #Pucci e dalla sua famiglia negli ultimi giorni. La sua colpa Essere stato scelto come co-conduttore per una serata al festival di #Sanremo. Il Partito Democratico, giorn x.com

Andrea Pucci rinuncia a Sanremo 2026 facebook