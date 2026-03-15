Scatti di anzianità risarcimento per abuso contratti a termine ricostruzione carriera | ecco quali diritti economici e professionali possono rivendicare i docenti precari

Il 3 marzo 2026, durante un question time su OrizzonteScuola TV condotto da Andrea Carlino, è stato discusso il sistema di reclutamento dei docenti precari. L'evento ha visto la partecipazione di Marcello Pacifico, presidente di un'associazione di categoria, che ha affrontato temi come gli scatti di anzianità, il risarcimento per abuso di contratti a termine e la ricostruzione della carriera professionale.

Nel question time del 3 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Marcello Pacifico, presidente Anief, è stata affrontata una questione relativa al sistema di reclutamento dei docenti. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Vittoria dei precari della scuola. Abuso di contratti a termine: ora il Ministero dovrà risarcirePrato, 10 marzo 2026 – Due sentenze del Tribunale di Prato riaccendono i riflettori sul tema del precariato nella scuola. I requisiti per ottenere il risarcimento da abuso di contratti a termine nella scuola. Pillole di Question TimeNel question time del 19 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite l’avvocato Walter Miceli (Anief), è stata... Tutti gli aggiornamenti su Scatti di anzianità risarcimento per... Temi più discussi: Professore di religione precario da 24 anni: il giudice riconosce il risarcimento; Risarcimento precariato scuola: MIM deve pagare 40mila euro; Ordinanza GPS 2026-2028: Cosa Cambia; Scuola: guida legale ai diritti negati. Come ottenere rimborsi e risarcimenti nel 2026. Scatti di anzianità metalmeccanici 2026/ Nuovi importi e regole aggiornateGli scatti di anzianità nei contratti metalmeccanici, nel 2026 devono sottostare a nuove regole e importi specifici. Gli scatti di anzianità nei contratti metalmeccanici seguono nel 2026 delle regole ... ilsussidiario.net Scatti di anzianità nel Commercio: il limite dei 10 scatti triennaliSono nel 2° livello del CCNL Commercio e ho terminato nel 2017 il diritto agli scatti di anzianità. Possibile che non siano previsti aumenti obbligatori dopo i 30 anni di servizio ? Dovendo arrivare ... pmi.it Alcuni scatti della Bellissima serata di ieri a Sennori per I festeggiamenti in onore di San Giuseppe in compagnia di I Cantastorie e @fantasiasdeballos facebook Condividiamo con voi alcuni scatti di una giornata articolata in due momenti densi di significato e di orgoglio professionale: la premiazione dei medici e degli odontoiatri per i traguardi raggiunti (50, 60 e 70 anni di laurea) e il Giuramento dei giovani colleghi n x.com