Skiantos a Bologna nel 2026 | il concerto ad offerta libera riaccende l’ironia di un’icona della musica italiana

Skiantos: Il Ritorno alle Origini a Bologna con un Concerto ad Offerta Libera. Il 6 marzo 2026, Casa di Quartiere Scipione dal Ferro a Bologna ospiterà un evento atteso da decenni: il ritorno sul palco degli Skiantos originali. Stefano “Sbarbo” Cavedoni, Andrea “Andy Bellombrosa” Dallavalle, Stefano “Bitto Bitume” Bitelli e Carlo “Rullo Frullo” Cavazzoni riporteranno in vita il loro repertorio unico, caratterizzato da ironia, sperimentazione e un approccio irriverente alla musica. L’ingresso sarà ad offerta libera, sottolineando la volontà di rendere accessibile a tutti questo momento di celebrazione della musica italiana alternativa.🔗 Leggi su Ameve.eu

"Lisa canta Ornella": un concerto omaggio all'icona della musica italianaVenerdì 16 gennaio, il Mama's Club ospita “Lisa canta Ornella”, un concerto che rende omaggio alla celebre cantante italiana Ornella Vanoni.

Mina project in jazz tribute, un omaggio intenso all'icona della musica italianaUn tributo emozionante a Mina, l’icona senza tempo della musica italiana.

