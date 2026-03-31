Libano riunione urgente dell’Onu dopo la morte di tre caschi blu indonesiani

Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha convocato una riunione urgente per il 31 marzo in seguito alla morte di tre caschi blu indonesiani in Libano. L'incontro si svolgerà per discutere gli sviluppi legati all’incidente e le prossime misure da adottare. La notizia è stata confermata attraverso un comunicato ufficiale dell’ente.

Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite si riunirà d’urgenza il 31 marzo dopo l’uccisione di tre caschi blu indonesiani nel sud del Libano, mentre Israele ha annunciato la morte di quattro soldati israeliani. In totale, dall’inizio dell’offensiva israeliana in Libano, il 2 marzo, sono morti dieci soldati israeliani. Il giorno prima aveva riferito della morte di un altro soldato, pochi giorni dopo aver ricevuto dal primo ministro Benjamin Netanyahu l’ordine di ampliare la “zona di sicurezza israeliana” nel sud del paese. La riunione del Consiglio di sicurezza è stata indetta dalla Francia dopo la morte di tre caschi blu indonesiani nel sud del Libano. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Libano, riunione urgente dell’Onu dopo la morte di tre caschi blu indonesiani Articoli correlati Iran, la guerra in diretta, Trump minaccia Teheran: “Accordo o distruggiamo i vostri siti”. Tre caschi blu ONU uccisi in LibanoLe ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA: Teheran attacca petroliera a Dubai. Colpi di mortaio contro i caschi blu in Libano, l’Onu punta il dito contro Israele. L’Idf: «Abbiamo colpito solo Hezbollah»«Ieri sera, due possibili colpi di mortaio luminosi hanno colpito l’eliporto e il cancello principale di una posizione dell’Unifil a sud-ovest di... Una selezione di notizie Discussioni sull' argomento Trump: Attacchi rinviati dopo colloqui molto buoni, cinque giorni di stop. Ma l'Iran smentisce; Ancora un attacco di Israele alla missione Unifil. Convocato per oggi il Consiglio di sicurezza ONU; Mozione di sfiducia contro Santanchè, pressing delle opposizioni in Parlamento; Crosetto: Inaccettabile l'attacco all'Onu. Ma Israele: Unifil ha fallito, missione finita. Libano, riunione urgente dell’Onu dopo la morte di tre caschi blu indonesianiIl Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite si riunirà d’urgenza il 31 marzo dopo l’uccisione di tre caschi blu indonesiani nel sud del Libano, mentre Israele ha annunciato la morte di quattro solda ... internazionale.it La guerra in Libano non è normale. L’escalation del conflitto in Libano è incredibile, per la portata delle operazioni militari, e per gli effetti sociali e umanitari che sta avendo sul Libano. Non è questo, tuttavia, l’aspetto del conflitto che colpisce di più. Il fatto più facebook Quattro soldati israeliani uccisi nel sud del Libano x.com