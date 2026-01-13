Colpi di mortaio contro i caschi blu in Libano l’Onu punta il dito contro Israele L’Idf | Abbiamo colpito solo Hezbollah

Dopo i recenti scontri in Libano, l’Onu ha accusato Israele di aver effettuato colpi di mortaio contro le forze di peacekeeping a Yaroun. L’IDF ha invece dichiarato di aver colpito soltanto obiettivi di Hezbollah. La situazione rimane tesa, con diverse fonti che segnalano incidenti nelle zone di confine, mentre le autorità cercano di chiarire le responsabilità e mantenere la stabilità nella regione.

«Ieri sera, due possibili colpi di mortaio luminosi hanno colpito l’eliporto e il cancello principale di una posizione dell’Unifil a sud-ovest di Yaroun. Le forze di pace si sono immediatamente rifugiate per la loro sicurezza. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito». Lo rende noto sui social l’ Unifil, la missione di pace dell’Onu in Libano, che punta il dito contro l’esercito di Israele e gli ricorda «il suo obbligo di garantire la sicurezza delle forze di pace e di cessare le attività che mettono in pericolo loro e le loro posizioni». L’Idf nega ogni responsabilità. L’esercito israealiano ( Idf ), però, non ci sta. 🔗 Leggi su Open.online

