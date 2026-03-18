Libano missile israeliano fa esplodere un edificio | il video shock

Un missile israeliano ha colpito un edificio a Bachoura, nel centro di Beirut, nel Libano. L'esplosione ha causato la distruzione di un condominio, con le immagini che mostrano i detriti e i danni visibili sulla struttura colpita. Nessuna informazione è stata fornita sui feriti o sulle eventuali vittime. La zona interessata è stata immediatamente isolata dalle forze di sicurezza locali.

Un raid aereo israeliano ha colpito un condominio a Bachoura, nel centro della capitale del Libano Beirut, nelle scorse ore. Subito dopo l’esplosione, l’edificio è crollato. L’esercito israeliano aveva avvertito i residenti del palazzo di evacuare circa un’ora prima di raderlo completamente al suolo all’alba. Non sono stati segnalate vittime. Si tratta del quarto attacco allo stesso edificio, dopo che tre raid il 12 marzo non erano riusciti a distruggerlo. L’Idf aveva precedentemente dichiarato di averlo preso di mira accusando Hezbollah di avervi depositato “milioni di dollari destinati a finanziare le sue attività”, senza però fornire prove. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Libano, missile israeliano fa esplodere un edificio: il video shock Articoli correlati Attacco israeliano in Libano: colpiti un edificio e un hotelUn attacco aereo israeliano ha colpito un edificio nella città di Baalbek, nel Libano orientale. Libano, attacco israeliano su edificio: morte quattro personeIn Libano un attacco aereo israeliano su un appartamento nella città meridionale di Sidone ha ucciso quattro persone, ha detto sabato il ministero... Approfondimenti e contenuti su Libano missile israeliano fa esplodere... Temi più discussi: Primo attacco congiunto Iran-Hezbollah contro Israele, 15 morti in Libano; Israele avanza in Libano. Gli USA inviano 10mila droni intercettori, più navi e marines; Medio Oriente, Israele avanza in Libano. Frammento di missile cade vicino all'ufficio di Netanyahu a Gerusalemme LIVEBLOG; Lo scudo anti missile di Israele sotto pressione per gli attacchi di Hezbollah e Iran. Missile israeliano fa esplodere un edificio a Beirut, in Libano: il video(LaPresse) Un raid aereo israeliano ha colpito un condominio a Bachoura, nel centro della capitale libanese Beirut, nelle scorse ore. Subito dopo l'esplosione, l'edificio è crollato. L'esercito israel ... msn.com I video dei missili provenienti dal Libano intercettati dal sistema di difesa israelianoNotte di fuoco in Medio Oriente. Nuovi video mostrano il cielo sopra Israele illuminarsi di esplosioni mentre i missili provenienti dal Libano vengono ... affaritaliani.it Il Libano si conferma il fronte più caldo del conflitto in Asia occidentale. Le forze armate israeliane hanno annunciato l’avvio di operazioni terrestri nel sud del Paese, definite “mirate”, contro postazioni ritenute strategiche di Hezbollah. Parallelamente, Israele h - facebook.com facebook Rivedi l'ultima edizione del #TG2000 #17marzo #Iran #Israele #Trump #Libano #Ucraina #maltempo #ReferendumGiustizia #PapaLeoneXIV #Gaza #Sudan #Pakistan #Afghanistan #Mattarella @vinmorgante @tg2000it x.com