Amici 25 Gigi D’Alessio conto Anna Pettinelli | Tu i dischi li metti io li faccio – Video Witty TV

Durante la prima puntata del serale di Amici 25, andata in onda sabato 21 marzo, si sono affrontati Gigi D’Alessio e Anna Pettinelli in un confronto acceso. La discussione si è sviluppata subito dopo il verdetto dei giudici sulla manche d’apertura, coinvolgendo i due protagonisti in un scambio di battute diretto e senza mezzi termini.

Clima subito rovente nella prima puntata del serale di Amici, andata in onda sabato 21 marzo. Protagonisti di un acceso confronto sono stati Gigi D’Alessio e Anna Pettinelli, finiti al centro della scena dopo il verdetto dei giudici al termine della manche d’apertura. A spuntarla è stato il duo formato da Lorenzo e Michele, appartenenti alla squadra guidata da Lorella Cuccarini e Veronica Peparini. Dall’altra parte, la squadra capitanata da Anna Pettinelli ed Emanuel Lo ha risposto schierando il ballerino Alessio, dando vita a una sfida subito molto combattuta. Il botta e risposta tra D’Alessio e Pettinelli ad Amici 25. A infiammare davvero lo studio è stato però il commento di Gigi D’Alessio, che ha elogiato senza esitazioni la performance di Lorenzo, sottolineandone l’intonazione impeccabile. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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