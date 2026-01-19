Hockey su pista | grande impresa dei rossoblù che sconfiggono a sorpresa i campioni d’Italia spodestati dalla vetta La Crudeli baby band fa piangere il Trissino

Nel campionato di hockey su pista, i rossoblù di Forte dei Marmi hanno ottenuto una vittoria sorprendente contro i campioni d’Italia, il Trissino, spodestandoli dalla prima posizione. La partita ha visto la giovane formazione della Crudeli band emergere con determinazione, lasciando il Trissino in difficoltà. Questa sfida rappresenta un importante momento di svolta nel torneo, evidenziando l’equilibrio e la competitività del campionato italiano.

trissino 1 forte dei Marmi 2 TRISSINO: Zampoli, Malagoli, Piccoli, Silva, Gavioli, Morais, Mendez, Sgaria. All. Pinto. FORTE DEI MARMI: Gnata, Duhalde, Lopez, Bozzetto, Ballestero, Checchetto, Raffaelli, Cacciaguerra. All. Crudeli. Arbitri: Rago e Parolin. Reti: 7’ st Ballestero, 12’ st Silva, 13’ st Ballestero. TRISSINO – "Clamoroso al Cibali". Esclamò Sandro Ciotto in diretta, durante la trasmissione radiofonica ‘Tutto il calcio minuto per minuto’. Una esclamazione che è entrata di diritto nel lessico comune della lingua italiana. Il 4 giugno del 1961 il Catania sconfisse, contro ogni pronostico, 2-0 l’Inter. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

L’Hockey su pista al Forte di Trissino si prepara ad affrontare una sfida importante. La squadra si impegna con determinazione, consapevole delle difficoltà, e punta a dare il massimo sul campo. Pur considerando la possibilità di una sconfitta, l’obiettivo è mettere in campo impegno e resistenza, difendendo con tenacia ogni pallina e mantenendo alta la concentrazione fino alla fine, per onorare al meglio questa partita.

