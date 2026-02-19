Andrea Sempio e lo scontrino del parcheggio di Vigevano | È autentico Legali consegnano l’originale

Garlasco (Pavia), 19 febbraio 2026- Delitto di Garlasco, i legali di Andrea Sempio, accusato dell'omicidio di Chiara Poggi nella nuova indagine della procura di Pavia, questa mattina hanno depositato una parte degli esiti delle indagini difensive per ribadire "l'autenticità" dello scontrino del parcheggio di Vigevano, uno degli elementi fatti valere già da tempo dallo stesso Sempio per provare che la mattina del delitto non era a Garlasco. La ricevuta del parcheggio, di cui stamane gli avvocati Angela Taccia e Liborio Cataliotti hanno consegnato l'originale, per i pm pavesi non apparteneva a Sempio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Sempio e lo scontrino del giorno del delitto, la difesa in Procura per dimostrare che è autentico: "Abbiamo prove"Il 19 febbraio, Andrea Sempio ha presentato alla Procura una relazione sulla validità dello scontrino del parcheggio di Vigevano, collegato al giorno dell'omicidio di Chiara Poggi.

