Fedez a Sanremo 2026 il disegno con dedica dei figli | Sempre con me Il rapper e i suoi tifosi speciali

Milano, 20 febbraio 2026 – Manca sempre meno al Festival di Sanremo. Tra i cantanti in gara c’è anche Fedez. Il rapper di Rozzano torna all’Ariston per il secondo anno di fila. Dopo il quarto posto del 2025 con “Battito” il cantante milanese ritorna nella città dei fiori in coppia con Marco Masini. Insieme canteranno il brano “Male necessario”. Per Fedez è il terzo Sanremo in gara: il debutto è stato nel 2021 con Francesca Michielin e “Chiamami per nome” (che arrivò seconda). Le aspettative sulla canzone sono molto alte dopo la clamorosa performance dei due artisti nella serata delle cover dell’anno scorso con “ Bella stronza”.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Argomenti discussi: Sanremo 2026, Fedez e Marco Masini con Male necessario. Il testo; Male necessario di Fedez & Masini – Il testo e il significato della canzone di Sanremo 2026; Fedez e Marco Masini a Sanremo 2026 con Male necessario: testo e significato; I cantanti di Sanremo 2026 sui social: primi Fedez e Masini, poi Elettra Lamborghini e Arisa.

Fedez e Marco Masini con Male Necessario a Sanremo 2026. Analisi del testo e pagellaMagazine, 20/02/2026. (F. L. Lucia-M. Masini-F. Abbate-A. La Cava-A. Iammarino-F. Abbate-A. La Cava-N. Lazzarin) ... mentelocale.it

Sanremo 2026, tra retroscena e colpi di scena: Fedez pronto alla «bomba» personale, Belén pronta a sorprendere e la Rai che blinda loghi e stylistA pochi giorni dal via del Festival, il clima intorno all’Ariston si scalda: indiscrezioni su un possibile annuncio personale di Fedez, Belén Rodriguez verso un’incursione a sorpresa e una Rai rigidis ... vanityfair.it

Fedez torna al Festival di Sanremo 2026 mentre il suo patrimonio supera i 20 milioni di euro grazie alla holding di famiglia e agli utili delle società x.com

