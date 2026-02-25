Fedez? Mai mia madre si è atteggiata come questo piccolo personaggio il re di stica**i Chi gira con 6-7 guardie del corpo ha palle zero | Naike Rivelli a ruota libera contro il rapper

La figlia di Ornella Muti al vetriolo contro il rapper: "Abbiamo conosciuto tutti, da Putin a tutte le celebrità del mondo, mai mia madre si è atteggiata così". E fa il gesto del "pene piccolo" Naike Revelli a ruota libera contro Fedez. La figlia di Ornella Muti ha incrociato il cantante, in gara al Festival con Marco Masini e tra i primi cinque dopo i primi voti della sala stampa web e tv, a Casa Sanremo e ha raccontato sui social l’incontro. “Devo raccontare a tutti una roba che ho visto sconvolgente, io ho 51 anni sono la figlia di Ornella Muti, viaggiamo per il mondo, abbiamo conosciuto tutti, da Putin a tutte le celebrità del mondo. Mai ho visto mia madre atteggiarsi come ho visto un piccolo personaggio chiamato Federico Lucia non so che cosa”, ha detto Naike Rivelli in un video in cui consiglia a tutti di “non atteggiarsi” come fa Fedez. “Ha bloccato tutta casa Sanremo passando con sette persone come fosse il re di stica**i, tutti noi bloccati come degli sfigati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ci vediamo a SANREMO !!! Casa Sanremo dalla mia amica Naike Rivelli, Celebrity House, Oltre il Red Carpet e Grand Hotel Des Anglais per la Cena di Gala! Questi solo alcuni dei miei appuntamenti previsti per i prossimi giorni! Special tnx to SuperAll2000 P - facebook.com facebook