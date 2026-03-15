Elezioni Ufficiale il nome del candidato sindaco | è un avvocato

Il gruppo politico “Liberi & Uniti” ha annunciato ufficialmente il proprio candidato sindaco per le prossime elezioni comunali a Casagiove. Il candidato è un avvocato, che rappresenterà la lista durante la campagna elettorale. La decisione è stata comunicata ufficialmente, e il nome del candidato è ora noto a tutti i cittadini interessati alle elezioni.

Il gruppo politico “Liberi & Uniti” sarà presente alle prossime elezioni comunali a Casagiove e annuncia il nome del candidato sindaco. Si tratta dell'avvocato Francesco Moscatiello. Si punta sul cambiamento, in alternativa all'amministrazione comunale uscente guidata dal sindaco Giuseppe Vozza: “Per noi il cambiamento parte dal metodo: ascoltare i cittadini, renderli protagonisti delle scelte amministrative, raccogliere le loro istanze. In questi anni abbiamo portato avanti un percorso amministrativo serio e trasparente che ha coinvolto tante persone della società civile - giovani, lavoratori, professionisti, imprenditori ed ex amministratori - incoraggiandoci a proseguire verso una nuova stagione amministrativa. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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