L’Eurovision sbarca in Asia | pronta la prima edizione già 10 Paesi hanno confermato la loro adesione

L’European Broadcasting Union ha annunciato il debutto di una versione asiatica dell’Eurovision, con la prima edizione prevista in un paese dell’Asia. Finora, dieci nazioni della regione hanno confermato la partecipazione, che si terrà nel prossimo futuro. La manifestazione sarà organizzata secondo le modalità del concorso europeo, con rappresentanti di diversi Paesi che si sfideranno sul palco.

Anche l’Asia avrà il suo European Song Contest. L’European Broadcasting Union, ovvero la società che organizza l’ESC, e Voxovation, insieme a S2O Productions e all’emittente thailandese Channel 3, annunciano il debutto dell’ Eurovision Song Contest Asia nel 2026, con Bangkok scelta come città ospitante della prima edizione, che si terrà il prossimo 14 novembre. Già incassate le adesioni dei primi dieci Paesi: Corea del Sud, Thailandia, Filippine, Vietnam, Malesia, Cambogia, Laos, Bangladesh, Nepal e Bhutan. Ma l’invito è più esteso e si attendono ulteriori risposte. Perché l’ESC asiatico. Questa apertura ad Est può essere considerata un nuovo punto di partenza in occasione dei 70 anni della kermesse. 🔗 Leggi su Open.online

Articoli correlati

Leggi anche: Eurovision sbarca in Asia, quest’anno la prima edizione: la finale sarà a Bangkok

Leggi anche: Eurovision 2026, nasce l’edizione asiatica: 10 Paesi in gara a Bangkok

Altri aggiornamenti su Eurovision sbarca

Temi più discussi: L’Eurovision sbarca in Oriente: prima edizione a Bangkok nel 2026; Eurovision sbarca in Asia, quest’anno la prima edizione: la finale sarà a Bangkok; Eiffel 65, Milano e poi l’Europa intera: le date del tour più atteso (e il doppio premio); Rosalía come sta dopo il malore sul palco: Grazie per la comprensione.

Eurovision sbarca in Asia, quest'anno la prima edizione: la finale sarà a BangkokL’Eurovision Song Contest lancia la sua prima edizione in Asia. Dieci Paesi tra cui la Corea del Sud, gigante del K-pop, le Filippine, la Malesia e il Laos sono hanno confermato la loro partecipazione ... notizie.it

Eurovision sbarca in Asia: la finale del concorso sarà a BangkokL'Eurovision Song Contest si espande in Asia, annunciando la sua prima edizione con la finale prevista a Bangkok. Dieci Paesi hanno già confermato la loro partecipazione, tra cui la Corea del Sud, gig ... it.blastingnews.com

Eurovision sbarca in Asia, quest’anno la prima edizione: la finale sarà a Bangkok x.com

L’Eurovision sbarca in Asia ma il nome non ha senso: Bangkok ospiterà una competizione che di europeo non ha niente Si chiama Eurovision. Si, Eurovision. La parola Europa è letteralmente dentro il nome, non come dettaglio secondario ma come ragione d - facebook.com facebook