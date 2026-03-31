L'Eurovision Song Contest si apre a un nuovo continente con la creazione di un'edizione asiatica. È stato annunciato che circa dieci Paesi parteciperanno alla competizione, che si svolgerà a Bangkok prima della fine dell’anno. La manifestazione rappresenta un’estensione del format tradizionale, con artisti provenienti da diverse nazioni dell’Asia pronti a esibirsi sul palco.

L’Eurovision Song Contest si espande in Asia. Gli organizzatori hanno annunciato la partecipazione di artisti provenienti da almeno 10 Paesi all’edizione asiatica del concorso canoro, che si terrà a Bangkok entro la fine dell’anno. Il direttore del Festival ha dichiarato che l’espansione celebra il 70° anniversario della competizione. Artisti provenienti da Thailandia, Corea del Sud, Filippine, Vietnam, Malesia, Cambogia, Laos, Bangladesh, Nepal e Bhutan hanno già confermato la loro partecipazione e la finale è in programma a novembre 2026. Sal Da Vinci all’Eurovision 2026. L’Eurovision tradizionale invece (che conta sulla partecipazione di Paesi prevalentemente europei) si terrà a Vienna, in Austria, dal 12 al 16 maggio. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Eurovision 2026, nasce l’edizione asiatica: 10 Paesi in gara a Bangkok

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