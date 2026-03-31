L’Europa si prepara a punire gli ungheresi

L'Unione Europea sta considerando diverse misure in risposta a una possibile vittoria alle prossime elezioni del governo ungherese. In particolare, Bruxelles sta valutando se mantenere o rimuovere il veto su decisioni che riguardano Budapest o, in alternativa, escludere il paese dall'Unione. La questione riguarda le tensioni tra le istituzioni europee e il governo ungherese.

Il 12 aprile è una data cerchiata in rosso nei palazzi di Bruxelles. Quel giorno gli ungheresi torneranno alle urne e, se Viktor Orbán dovesse ottenere un nuovo mandato, l’Unione europea si troverebbe di fronte a uno scenario che molti, nelle istituzioni comunitarie, considerano ormai inevitabile: la necessità di andare avanti anche senza il consenso di Budapest. Il rapporto tra il premier ungherese e l’Ue è da anni attraversato da tensioni profonde, ma negli ultimi mesi lo scontro sembra aver raggiunto il suo culmine. Il veto posto da Budapest su un prestito destinato all’Ucraina, dopo un via libera iniziale, ha irritato diversi governi europei. 🔗 Leggi su Laverita.info

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