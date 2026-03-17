Il 18 marzo 2026 alle 16:30 si gioca la sfida tra Sporting Braga e Ferencvaros, valida per gli ottavi di finale di Europa League. Lo Sporting Braga, che si è qualificato direttamente agli ottavi dopo aver concluso la fase a gironi al sesto posto, affronta l’undici ungherese in una partita che potrebbe decidere chi accederà ai quarti di finale. Sono state rese note le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici.

Lo Sporting Braga ha disputato una splendida prima fase di Europa League: si è classificato al sesto posto e si è guadagnato l’accesso diretto agli ottavi di finale. Il rischio di rovinare tutto il lavoro fatto è però molto concreto: nella gara di andata di questa ronda, infatti, ha perso con un secco 2-0 contro. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Sporting Braga-Ferencvaros (Europa League, 18-03-2026 ore 16:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Gli ungheresi conquistano i quarti?

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