Groenlandia l’Europa si prepara al peggio | Al lavoro su un piano per difendere l’isola se gli Usa intervengono

L’attenzione dell’Europa si concentra sulla Groenlandia, in un contesto di crescente tensione internazionale. Dopo le minacce di Trump, recenti sviluppi in Venezuela hanno rafforzato la consapevolezza che gli Stati Uniti potrebbero intervenire sull’isola. La Commissione europea sta elaborando un piano di difesa per la Groenlandia, considerando possibili scenari e misure di tutela in risposta alle implicazioni geopolitiche di questa situazione.

Le minacce di Trump alla Groenlandia non sono niente di nuovo, ma quanto accaduto nei giorni scorsi in Venezuela sembra aver convinto l’Europa che questa volta il presidente americano potrebbe fare davvero sul serio. E così, i leader del Vecchio Continente si stanno preparando al peggio. Non solo a parole, con il comunicato congiunto diffuso nei giorni scorsi dai principali capi di Stato e di governo. Ma anche con un vero e proprio piano su come reagire qualora gli Stati Uniti dovessero dare seguito alla minaccia di impossessarsi della Groenlandia. A rivelare l’esistenza di questo documento, su cui lavorano diversi Paesi europei, è Jean-Noel Barrot, ministro degli Esteri francesi, che in un’intervista alla radio France Inter ha spiegato: «Quale che sia la forma delle intimidazioni e qualsiasi la loro provenienza, abbiamo avviato un lavoro al Quai d’Orsay per prepararci a rispondere insieme, a non rispondere da soli ». 🔗 Leggi su Open.online

