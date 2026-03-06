Inseguimento notturno dei carabinieri bloccati 3 veicoli sospetti | recuperati 3000 metri di cavi in rame

Nella notte a Maddaloni, i carabinieri hanno intercettato un convoglio formato da tre veicoli sospetti, tra cui un’Audi A6 station wagon nera, una BMW 530d e un furgone Volkswagen Transporter bianco. Durante l’inseguimento, sono stati bloccati i mezzi e recuperati circa 3000 metri di cavi in rame. L’operazione si è svolta nel quadro di un servizio di controllo del territorio.

L'ispezione dei mezzi ha permesso di recuperare circa 3000 metri di cavi in rame, suddivisi in tronchi di circa tre metri, oltre a due grosse cesoie. Il rame e i due veicoli rimasti (BMW e Volkswagen) sono stati posti sotto sequestro; la provenienza del materiale è ancora in fase di accertamento. Le indagini proseguono per identificare i fuggitivi e ricostruire l'origine del rame, mentre l'Autorità giudiziaria è stata informata tempestivamente dell'accaduto.

Fuga nella notte dopo l’alt: recuperati cavi di rame e arnesi da scassoNella serata di ieri, al numero di emergenza “112” è giunta una segnalazione riguardante un’auto sospetta.

Furto di rame a Cortona, inseguimento fino a Sinalunga: due arresti dei Carabinieri

