Confcommercio Giugliano chiede al Comune l’attivazione della definizione agevolata dei tributi locali

Confcommercio Giugliano ha presentato al Comune una richiesta ufficiale per attivare la procedura di definizione agevolata dei tributi locali. L’obiettivo è favorire un percorso agevole e trasparente per i contribuenti, semplificando il pagamento delle somme dovute e contribuendo a una gestione più efficace delle obbligazioni fiscali. La richiesta è parte di un’iniziativa volta a migliorare il rapporto tra cittadini e amministrazione comunale.

La normativa consente ai Comuni, attraverso propri atti regolamentari o dirigenziali, di introdurre strumenti che permettono a cittadini e imprese di regolarizzare tributi comunali arretrati – come TARI, IMU e canone unico patrimoniale – pagando il solo tributo, con stralcio di sanzioni e interessi. Si tratta di una misura facoltativa, rimessa alla valutazione delle singole amministrazioni comunali, distinta dalle definizioni gestite dall'Agenzia delle Entrate–Riscossione, e pensata per favorire sia il recupero delle entrate comunali sia un sostegno concreto alle attività economiche, in particolare alle partite IVA che operano sul territorio.

