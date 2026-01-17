Confcommercio Giugliano chiede al Comune l’attivazione della definizione agevolata dei tributi locali

Da teleclubitalia.it 17 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Confcommercio Giugliano ha presentato al Comune una richiesta ufficiale per attivare la procedura di definizione agevolata dei tributi locali. L’obiettivo è favorire un percorso agevole e trasparente per i contribuenti, semplificando il pagamento delle somme dovute e contribuendo a una gestione più efficace delle obbligazioni fiscali. La richiesta è parte di un’iniziativa volta a migliorare il rapporto tra cittadini e amministrazione comunale.

La normativa consente ai Comuni, attraverso propri atti regolamentari o dirigenziali, di introdurre strumenti che permettono a cittadini e imprese di regolarizzare tributi comunali arretrati – come TARI, IMU e canone unico patrimoniale – pagando il solo tributo, con stralcio di sanzioni e interessi. Si tratta di una misura facoltativa, rimessa alla valutazione delle singole amministrazioni comunali, distinta dalle definizioni gestite dall’Agenzia delle Entrate–Riscossione, e pensata per favorire sia il recupero delle entrate comunali sia un sostegno concreto alle attività economiche, in particolare alle partite IVA che operano sul territorio. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

confcommercio giugliano chiede al comune l8217attivazione della definizione agevolata dei tributi locali

© Teleclubitalia.it - Confcommercio Giugliano chiede al Comune l’attivazione della definizione agevolata dei tributi locali

Leggi anche: Sanzioni Rottamazione 2026, quali oneri cancella l’adesione alla definizione agevolata?

Leggi anche: Giugliano, caso “Tomba del Cerbero”. Si muovono i politici locali: “Comune non c’entra nulla”

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Sicurezza a Giugliano, Confcommercio alla Prefettura: servono risposte concrete per la città e il commercio; Tavolo di sicurezza in Casa Comunale | Confcommercio confronto positivo con le istituzioni.

confcommercio giugliano chiede comuneConfcommercio, appello al Comune: "Bando per negozi fino a un milione, anche in centro. Come fa Udine" - Confcommercio il rischio è quello di una progressiva desertificazione economica e ... msn.com

Confcommercio a Comune Roma, no domeniche ecologiche ai saldi - Confcommercio Roma chiede al Campidoglio lo stop delle domeniche ecologiche e più aperture della Ztl in centro, durante i saldi di gennaio. ansa.it

confcommercio giugliano chiede comuneSicurezza a Giugliano, Confcommercio alla Prefettura: servono risposte concrete per la città e il commercio - Confcommercio Giugliano ha inviato in queste ore una richiesta formale di intervento alla Prefettura di Napoli per segnalare una situazione di ... msn.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.