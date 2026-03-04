Il Gruppo Gedi ha annunciato di aver firmato un contratto preliminare di vendita de La Stampa al gruppo Sae, controllato da Alberto Leonardis. La notizia riguarda quindi il passaggio di proprietà del quotidiano, con il Gruppo Sae pronto a acquisire la testata. Nessun dettaglio sui termini dell’accordo o sui tempi della transazione è stato reso noto.

Il Gruppo Gedi e il Gruppo Sae comunicano di aver firmato il contratto preliminare di cessione a quest’ultimo del quotidiano La Stampa. La cessione – spiega una nota di Gedi – comprende anche le testate collegate, le attività digitali, il centro stampa, la rete commerciale per la raccolta pubblicitaria locale, nonché le attività di staff e di supporto alla redazione. L’acquisizione avverrà attraverso un veicolo di nuova costituzione, controllato dal Gruppo Sae, nel quale si prevede anche l’ingresso di investitori legati al territorio del Nord Ovest. Abbonati a Il Fatto Quotidiano. Facciamo un giornale con un solo padrone: i lettori. Caro Cittadino Zero, tu dici: nessun ingaggio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - John Elkann ha venduto La Stampa al gruppo Sae di Alberto Leonardis

Per La Stampa è in pole position il gruppo Sae (Il Tirreno, Nuova Sardegna e altri). Fra poche ore Leonardis formalizzerà a Gedi la proposta di acquisto e il suo pianoÈ sempre più probabile che dal tavolo della trattativa fra John Elkann e il miliardario greco Theodore Kyriakou per la cessione del gruppo editoriale...

Vendita 'La Stampa': scende in campo anche la Sae di LeonardisNon solo Nem: la favorita cordata che chiama in causa anche fondazioni bancarie torinesi Almeno La Stampa potrebbe e dovrebbe rimanere un “affare...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a John Elkann.

Temi più discussi: John Elkann vende La Stampa: trattativa misteriosa e giornalisti in sciopero; Elkann vende La Stampa, finisce un'era: chi è il compratore e gli impatti su Torino, tra occupazione e indotto; Elkann: Per Stellantis un 2025 difficile, affrontiamo le sfide con umiltà e fiducia; John Elkann visita Casa Italia a Milano.

Stellantis, John Elkann e la confessione su questo anno difficileElkann ammette le difficoltà di Stellantis nel 2025: oltre 22 miliardi di perdite, un'organizzazione da ricostruire e nuovi modelli 2026. motorisumotori.it

Stellantis, John Elkann si ricandida alla presidenza: l'assemblea ad Amsterdam decide il futuro del gruppoSul tavolo la riconferma di John Elkann come amministratore esecutivo e diversi altri nodi di governance, mentre il gruppo cerca di lasciarsi alle spalle una delle peggiori crisi della sua storia. msn.com

Sul tavolo la riconferma di John Elkann come amministratore esecutivo e diversi altri nodi di governance, mentre il gruppo cerca di lasciarsi alle spalle una delle peggiori crisi della sua storia. facebook

La Dicembre di John Elkann consolida il 41% della Giovanni Agnelli Bv: il valore della cassaforte della famiglia scende a 8 miliardi x.com