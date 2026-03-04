Gedi | accordo fatto con Sae La Stampa passa a Leonardis

Il Gruppo Gedi ha firmato un contratto preliminare di cessione de La Stampa al Gruppo Sae. La notizia è stata comunicata ufficialmente da entrambe le parti, che hanno confermato l’accordo. La trattativa riguarda la transizione della proprietà del quotidiano, senza ulteriori dettagli sui tempi o le condizioni. La firma del contratto rappresenta un passaggio importante per entrambe le aziende coinvolte.

Il Gruppo Gedi e il Gruppo Sae comunicano di aver firmato il contratto preliminare di cessione a quest'ultimo de La Stampa. Lo riferisce una nota, secondo cui la cessione comprende anche le testate collegate, le attività digitali, il centro stampa, la rete commerciale per la raccolta pubblicitaria locale, nonchè le attività di staff e di supporto alla redazione. L'acquisizione avverrà attraverso un veicolo di nuova costituzione, controllato dal Gruppo Sae, nel quale si prevede anche l'ingresso di investitori legati al territorio del Nord Ovest. Il progetto, prosege la nota, mira a garantire continuità nel posizionamento storico della testata, preservandone l'indipendenza editoriale e il profondo legame con il suo territorio. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

I giornalisti de La Stampa sono in assemblea permanente dopo l’annuncio dell’accordo preliminare per la cessione da parte di Gedi al gruppo Sae. Giovedì 5 marzo, il giornale non sarà in edicola e il sito resterà fermo fino alle 7 dello stesso giorno. facebook

