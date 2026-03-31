Lente sulle stazioni di servizio | trovate quattordici irregolarità nella comunicazione dei prezzi

Durante un'operazione di controllo su diciassette stazioni di servizio, la Guardia di finanza ha riscontrato quattordici irregolarità nella comunicazione dei prezzi. A sette impianti sono state contestate violazioni specifiche, senza ulteriori dettagli sui tipi di infrazioni o sulle conseguenze legali. L’attività si inserisce in una serie di verifiche mirate a garantire la trasparenza delle tariffe applicate ai consumatori.

Sui diciassette impianti di rifornimento controllati dalla Guardia di finanza, a sette sono state contestate irregolarità. Si tratta dell’esito di "una capillare attività di vigilanza – come spiegato ieri dal Comando provinciale di Pavia delle Fiamme gialle – per monitorare la corretta applicazione della normativa in materia di esposizione e pubblicazione dei prezzi di carburanti alla pompa sulla rete distributiva stradale e autostradale dell’intera provincia", disposta anche a livello locale seguendo le linee guida del Comando generale. I distributori sanzionati sono cinque in Lomellina e due in Oltrepò pavese, per quattordici violazioni... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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