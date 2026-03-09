Il ministero delle Imprese ha avviato controlli su alcune stazioni di servizio dove i prezzi dei carburanti risultano superiori a quelli comunicati dalle aziende. Secondo quanto riferito dall’agenzia Ansa, in specifici punti vendita di due grandi compagnie i rincari sono più elevati rispetto alle indicazioni ufficiali. La situazione ha attirato l’attenzione delle autorità, che stanno verificando i casi sospetti.

Scattano i controlli sui rincari dei carburanti. "Il ministero delle Imprese" riporta l'agenzia Ansa "segnala che in alcune stazioni di servizio di due grandi compagnie i prezzi sono saliti più di quanto indicato dalle stesse aziende. Domani l’elenco dei casi sospetti sarà inviato alla Guardia di Finanza per i controlli." ----- Di seguito un comunicato diffuso dal ministero delle Imprese e del Made in Italy: La cabina di regia della Commissione di allerta rapida, presieduta dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, sen. Adolfo Urso, riunita per fare il punto sull’andamento dei prezzi dei prodotti petroliferi dopo gli ulteriori rialzi dei carburanti registrati negli ultimi giorni, ha indirizzato gli organi di controllo ad attivare immediati interventi, in base alla legislazione vigente, sui possibili fenomeni speculativi. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Carburanti, rincari: in alcune stazioni di servizio prezzi superiori a quelli indicati dalle aziende, casi sospetti alla Finanza Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Leggi anche: Guerra e rincari: carburanti, situazione in Puglia ELENCO PREZZI Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Carburanti: benzina a 2,55 euro al litro (Tremiti) e in alcuni distributori pugliesi gasolio verso i due euro e mezzo ELENCO PREZZI Ministero delle Imprese e del made in ItalyAl link di seguito l’elenco dei prezzi comunicati dai distributori al ministero delle Imprese e del made in Italy: https:carburanti.

Mimit, rincari anomali dei carburanti in pompe di 2 compagnieNegli ultimi giorni - in particolare con riferimento a due delle principali compagnie petrolifere - i prezzi medi applicati alla pompa sono aumentati più dei prezzi consigliati dalle compagnie di ... ansa.it

Carburanti, rincari anomali da due delle principali compagnie petrolifereMister prezzi, cioè il Garante per la sorveglianza dei prezzi presso il mimit, ha convocato nel pomeriggio una riunione d’urgenza della cabina di regia della Commissione di allerta rapida su indicazio ... ilsole24ore.com

La guardia di finanza intensifica i controlli lungo tutta la filiera distributiva dei carburanti. Il rafforzamento del presidio di legalità è stato disposto su indicazione del ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il ministero delle imprese e del made in - facebook.com facebook