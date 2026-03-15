Quattordici Stazioni in terracotta | Paola Manduchi e Otello Turci espongono La Via Lucis

Dal 21 al 28 marzo, la Galleria Manoni in corso Garibaldi 55a presenterà la mostra

Dal 21 al 28 marzo la Galleria Manoni, in corso Garibaldi 55a, ospiterà la mostra "La Via Lucis" di Paola Manduchi e Otello Turci, coniugi artisti e scultori. Il percorso espositivo, a cura di Davide Boschini, prevede la presentazione di quattordici nuove Stazioni in terracotta, pensate appositamente per essere collocate in esterno presso la Casa Famiglia di Nazaret a Loreto. In un cammino fatto di Arte e di Fede, i Coniugi Manduchi e Turci hanno realizzato negli anni ben cinque Via Crucis, destinate a Chiese italiane, africane e della Terra Santa. Questa invece è la loro prima Via Lucis, commissionata dal Comitato Nazionale di "Rinnovamento nello Spirito Santo". 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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