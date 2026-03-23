Fascicolo sanitario elettronico il vero test è farne una infrastruttura

Entro il 31 marzo 2026 tutte le strutture sanitarie italiane, pubbliche e private, dovranno adeguarsi ai nuovi standard del Fascicolo sanitario elettronico. La scadenza ha un valore amministrativo evidente, ma il punto vero è un altro: capire se il fascicolo possa finalmente smettere di essere un capitolo della sanità digitale e diventare una infrastruttura del Servizio sanitario nazionale. Il tema, infatti, non riguarda soltanto la dematerializzazione dei documenti o l’accesso online ai referti. Riguarda la capacità del sistema di raccogliere informazioni in modo coerente, renderle disponibili nei diversi punti di cura e usarle per ridurre frammentazione, duplicazioni e disuguaglianze. 🔗 Leggi su Formiche.net

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