Fascicolo sanitario elettronico e la scadenza del 31 marzo cosa cambia

Il Fascicolo sanitario elettronico (Fse) rappresenta uno strumento centrale nel processo di digitalizzazione del sistema sanitario nazionale. La scadenza del 31 marzo riguarda l’implementazione e l’adozione di questa piattaforma, che mira a centralizzare e semplificare l’accesso ai dati clinici dei cittadini. L’obiettivo è rendere più efficiente la gestione delle informazioni sanitarie attraverso l’utilizzo di strumenti digitali.

(Adnkronos) – Prosegue il cammino del Fascicolo sanitario elettronico (Fse) che sarà il cardine della nuova sanità digitale del Paese. Tra pochi giorni, il 31 marzo, è prevista la scadenza per le strutture sanitarie pubbliche e private (convenzionate e non, ma anche gli studi degli specialisti) chiamate ad adeguarsi al nuovo modello di trasmissione dei. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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