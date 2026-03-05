Aeroporti dell’Emilia-Romagna la Cisl | Bene la legge sul sistema integrato

La Cisl ha espresso soddisfazione per la nuova legge regionale che riguarda il sistema aeroportuale dell’Emilia-Romagna. La normativa prevede la creazione di una rete tra gli aeroporti di Bologna, Parma, Forlì e Rimini, rafforzando anche il ruolo dello scalo bolognese. La legge, approvata di recente, mira a integrare e sviluppare le infrastrutture aeroportuali nella regione.

La Cisl esprime parere positivo sulla legge regionale che mette in rete gli aeroporti di Bologna, Rimini, Forlì e Parma per rafforzare competitività e collegamenti "Va nella direzione giusta", secondo la Cisl, la legge regionale sul sistema aeroportuale che mette in rete e potenzia anche gli scali minori di Parma, Forlì e Rimini, confermando il ruolo di Bologna. "Un provvedimento che auspicavamo da tempo, puntando a un sistema integrato per la competitività della regione attraverso una cabina di regia e quattro milioni annui per supportare la rete intermodale", sottolinea in una nota la federazione regionale, assieme a Fit, Cisl Bologna, Cisl Parma e Piacenza e Cisl Romagna. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

