Dopo un periodo di discussioni intense, il governo ha deciso di rallentare i lavori sulla legge elettorale. La premier ha preferito prendersi del tempo, lasciando spazio a una riflessione più approfondita. Questa scelta segue le recenti tensioni generate dal referendum, che hanno portato a una diminuzione dell’urgenza di approvare nuove norme in materia. La decisione ha riacceso le preoccupazioni riguardo a un possibile voto anticipato.

Giorgia Meloni si ferma, osserva e prende tempo. A Palazzo Chigi il silenzio non è solo una scelta comunicativa, ma una strategia politica precisa: dopo la scossa del referendum, la legge elettorale smette di essere un’urgenza e diventa un terreno da maneggiare con estrema cautela. Il cambio di passo è evidente. Fino a pochi giorni fa la riforma appariva inevitabile, quasi necessaria per consolidare il controllo del sistema. Ora invece si fa strada un’idea diversa, più prudente e più tattica: rallentare, congelare, capire. Dietro le dichiarazioni ufficiali di continuità, la verità è che il governo sta ridefinendo le proprie priorità, consapevole che ogni mossa sul terreno delle regole può trasformarsi in un boomerang politico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Legge elettorale, Meloni cambia rotta e rallenta: dietro la svolta torna l’ombra del voto anticipato

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