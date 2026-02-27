Legge elettorale voto anticipato e non solo | il piano pigliatutto di Meloni

La leader della destra italiana ha presentato un progetto che mira a consolidare il proprio controllo politico attraverso una nuova legge elettorale e la possibilità di un voto anticipato. Il piano, descritto come un tentativo di

La destra vuole chiudere in fretta sul nuovo Stabilicum. E portare il Paese alle urne già a ottobre 2026. Soprattutto in caso di vittoria del Sì al referendum. Midterm Usa, presa sulla Rai, Gdf: gli intrecci nell’ingordo progetto di Giorgia. All-in. Il piano politico della destra è (provare a) prendersi tutto. E capitalizzare in questo 2026 l’attuale consenso politico (occhio però, perché in realtà i sondaggi registrano qualche segnale di rallentamento). Nell’ingordo progetto di Giorgia Meloni finirebbero così il referendum sulla giustizia, la legge elettorale, le elezioni anticipate, la Rai e pure le nomine delle partecipate. Senza lasciare nemmeno le briciole alle opposizioni. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Meloni, una stoccata ad Anm e rilancia il piano casa e la legge elettoraleAGI - L'obiettivo è assicurare la stabilità del governo, anche perché "non vedo rischi di fibrillazioni nella maggioranza".

Meloni al bivio: referendum, voto anticipato o nuova legge elettorale? Il risiko che decide la legislaturaReferendum sulla separazione delle carriere, possibile voto anticipato e riforma della legge elettorale: ecco le mosse di Giorgia Meloni e i rischi per la maggioranza in vista del 2027. tag24.it

SCENARIO GOVERNO/ Referendum, legge elettorale, voto anticipato: il nuovo risiko della MeloniIn settimana ha fatto capolino nelle cronache politiche il lavoro di revisione della della legge elettorale. È un dossier defilato ma presente. Ecco perché ... ilsussidiario.net

La nuova proposta di legge elettorale non convince (e preoccupa). Un premio di maggioranza assegnato a chi supera il 40% dei voti, la possibilità di ballottaggio tra il 35 e il 40%, nessuna preferenza per gli elettori. Il risultato Una coalizione che rappresenta - facebook.com facebook

Il ragionamento di Meloni sulla legge elettorale: è meglio rischiare il 20% di probabilità di perdere che scivolare verso l'80% di probabilità di pareggiare x.com