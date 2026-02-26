Legge elettorale Stabilicum le novità dal premio di maggioranza sopra il 40% al candidato premier

La maggioranza ha approvato modifiche alla legge elettorale, introducendo il premio di maggioranza sopra il 40% e nuove regole per la scelta del candidato premier. Le modifiche sono state discusse e approvate in Parlamento, con diverse reazioni tra gli analisti e gli addetti ai lavori. Queste novità cambiano il quadro delle alleanze e delle strategie politiche in vista delle prossime consultazioni.

La maggioranza ha trovato un accordo sul testo della legge elettorale da sottoporre al parlamento. Prevede l'abolizione dei collegi uninominali, e un premio di maggioranza da 70 deputati e 35 senatori. Si mantiene l'impianto attuale sulle preferenze, che non sono previste, sulla soglia di sbarramento al 3% per i partiti e al 10% per le coalizioni. La nuova legge elettorale Il soprannome della nuova legge elettorale sarà Stabilicum, e si tratta di un sistema proporzionale con premio di maggioranza. Significa che a ogni partito verrà assegnato un numero di seggi in proporzione ai voti che prende. La coalizione che prenderà più voti, si vedrà assegnati anche 70 seggi alla Camera e 35 al Senato.