Perché a Chiara Ferragni conveniva una condanna più di una fedina penale pulita
Quando si parla di Chiara Ferragni, la sua immagine pubblica e il modo in cui viene percepita sono spesso al centro dell’attenzione. Dopo la recente proscioglimento dall’accusa di truffa aggravata, molti si sono chiesti cosa abbia spinto a preferire questa soluzione rispetto a una fedina penale immacolata. Questo articolo analizza i motivi strategici e personali dietro questa scelta, offrendo una riflessione equilibrata e informativa.
Come mezza Italia, la prima cosa che ho fatto, quando mi hanno detto che Chiara Ferragni era stata prosciolta dalla (delirante) accusa di truffa aggravata, è stata andare sul suo Instagram. Mi avevano mandato un messaggio e non sapevo se la notizia fosse ufficiale da un’ora o da un minuto: volevo vedere se aveva già pubblicato il suo sollievo per i suoi «hi, guys». Non c’era niente. Ma non solo nel senso: non c’era ancora nessuna notizia dell’assoluzione. Non c’erano proprio storie sulla sua pagina Instagram, nessuna, neanche di ieri. Le storie di Instagram scadono dopo ventiquattr’ore dalla pubblicazione. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
