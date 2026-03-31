Lecce medico eludeva liste di attesa e intasca oltre 50 mila euro

A Lecce, un medico e un'infermiera sono stati coinvolti in un’indagine per aver eluso le liste di attesa e aver riscosso oltre 50.000 euro. Entrambi sono stati posti in stato di fermo e sono al centro di accuse riguardanti pratiche illecite legate alle prestazioni sanitarie. Le autorità hanno avviato verifiche per accertare eventuali responsabilità e raccogliere elementi utili alle indagini.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Indagine e accuse. Un dirigente medico e un’infermiera sono stati posti agli arresti domiciliari con l’accusa di aver organizzato un sistema parallelo di visite a pagamento all’interno di una struttura pubblica, eludendo le liste di attesa ufficiali e incassando direttamente il denaro dai pazienti. Il provvedimento è stato disposto dal gip del Tribunale di Lecce su richiesta della procura, al termine di un’indagine condotta dai carabinieri del Nas. I due risultano indagati, a vario titolo, per peculato in concorso, falso ideologico aggravato, accesso abusivo a sistema informatico e truffa aggravata ai danni del Servizio sanitario nazionale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Lecce, medico eludeva liste di attesa e intasca oltre 50 mila euro Articoli correlati Leggi anche: Il medico che eludeva le liste di attesa e incassava 50mila euro per visitare i pazienti Movida sicura, multati cinque parcheggiatori abusivi: sanzioni stradali per oltre 50 mila euroLe infrazioni stradali più comuni, rilevate durante i controlli tra le vie della movida, riguardano: la mancata revisione, l’assenza di copertura...