Le voci di Premana riempiono la basilica di San Nicolò per i Vespri della domenica delle Palme

Domenica 29 marzo, nella basilica di San Nicolò a Lecco, si è svolta la cerimonia dei Vespri ambrosiani della domenica delle Palme. La liturgia è stata officiata da monsignor Bortolo Uberti, prevosto di Lecco, e ha visto la partecipazione dei Cantori di Premana, che hanno interpretato i canti liturgici durante la celebrazione. La basilica era gremita di fedeli che hanno assistito alla funzione.

La tradizione ambrosiana torna protagonista a Lecco: canto in latino, incensazione e Ave Maria finale per una serata di grande partecipazione Domenica 29 marzo la basilica di San Nicolò a Lecco ha ospitato una celebrazione di rara solennità: i Vespri ambrosiani della domenica delle Palme, presieduti da monsignor Bortolo Uberti, prevosto di Lecco, con i Cantori di Premana come protagonisti assoluti del canto liturgico. La chiesa era gremita di fedeli, accorsi numerosi per un appuntamento che ha chiuso l'intero percorso quaresimale della comunità pastorale Madonna del Rosario. I Cantori di Premana portano con sé un repertorio considerato tra i più significativi dell'intero arco alpino. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Le voci di Premana riempiono la basilica di San Nicolò per i Vespri della domenica delle Palme Articoli correlati Vespri delle Palme, i cantori di Premana protagonisti in BasilicaLe voci aperte e generose, le seconde voci aggiunte spontaneamente sulla melodia principale, la potenza del suono intensa, ma sempre controllata,... Il concerto della Domenica delle Palme nella basilica di San Tommaso a OrtonaTorna come da tradizione domenica 29 marzo il concerto della Domenica delle Palme, nella basilica di San Tommaso Apostolo di Ortona. Altri aggiornamenti Discussioni sull' argomento Le forti voci di Premana nella basilica a Lecco; I cantori di Premana in Basilica a Lecco; DOMENICA I VESPRI AMBROSIANI CON I CANTORI DI PREMANA A S. NICOLÒ; Vespri delle Palme i cantori di Premana protagonisti in Basilica. I CANTORI DI PREMANA ANIMANO I VESPRI IN BASILICA A LECCO. LE FOTOLECCO – Grande partecipazione questa sera nella basilica di San Nicolò a Lecco, dove si è tenuto il Canto dei Vespri della Domenica delle Palme, presieduto da mons. Davide Uberti. A rendere ancora più ... valsassinanews.com Sicilia #Noto (Siracusa) Cattedrale di San Nicolò https://www.instagram.com/irmopradelli - facebook.com facebook