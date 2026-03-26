Domenica 29 marzo alle 18, nella Basilica di San Nicolò a Lecco, si terrà la celebrazione dei Vespri ambrosiani della Domenica delle Palme, presieduta da monsignor Bortolo Uberti, prevosto di Lecco. Durante l’evento, i Cantori di Premana si esibiranno con le loro voci, in una rappresentazione che coinvolge il coro locale. La funzione rappresenta un momento tradizionale in occasione di questa festività religiosa.

Le voci aperte e generose, le seconde voci aggiunte spontaneamente sulla melodia principale, la potenza del suono intensa, ma sempre controllata, generano una vibrazione sonora che si traduce in un forte impatto emotivo. È l’autentico canto religioso popolare, che in tempi non troppo lontani vedeva anche le comunità più piccole e remote unirsi nella partecipazione ai riti della Chiesa. Fra le melodie più interessanti, spiccano l’inno Vexilla regis e il grandioso Magnificat, durante il quale si svolge la lunga incensazione dell’altare. A conclusione non può mancare la toccante Ave Maria, uno dei canti più intensi della tradizione musicale premanese. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

© Leccotoday.it - Vespri delle Palme, i cantori di Premana protagonisti in Basilica

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