Le università per Giulio Regeni 15mila persone coinvolte nell' iniziativa
Martedì 26 maggio alle 15 si svolgerà all’auditorium della biblioteca scientifica dell’università di Udine la proiezione del documentario “Giulio Regeni – Tutto il male del mondo”, prodotto da Fandango e Ganesh Produzioni. L’evento rientra nell’iniziativa “Le università per Giulio Regeni” e coinvolge circa 15.000 persone.
Si terrà martedì 26 maggio, alle 15, all’auditorium della biblioteca scientifica dell’Università di Udine, la proiezione del documentario “Giulio Regeni – Tutto il male del mondo”, prodotto da Fandango e Ganesh Produzioni. Ad accompagnare la proiezione ci sarà un dibattito dedicato ai temi della. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
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