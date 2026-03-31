Le ultime notizie di oggi martedì 31 marzo 2026 | mamma e figlie morte a Campobasso furono avvelenate a Perugia smantellata setta

Nella giornata di martedì 31 marzo 2026, si sono verificati due eventi principali: a Campobasso sono state trovate morte una madre e le sue due figlie, con sospetti di avvelenamento, mentre a Perugia è stato smantellato un gruppo considerato una setta. Queste notizie sono state riportate in tempo reale, aggiornando i dettagli più recenti sulla cronaca locale.

Le notizie dell’ultim’ora di oggi, martedì 31 marzo 2026 in diretta su Fanpage.it: tutti gli aggiornamenti in tempo reale, le news del giorno e i fatti di cronaca più importanti. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Mamma e figlia morte a Natale a Campobasso, martedì 31 marzo attesi esiti definitivi autopsieFamiglia nel bosco, gli incubi di Catherine: “Miei bimbi malati e non posso confortarli, cosa ho fatto di male?” La Direzione Nazionale di... Mamma e figlia morte a Campobasso, non fu intossicazione ma omicidio: “Sono state avvelenate con ricina”Svolta nelle indagini sulla morte di Antonella Di Jelsi e della figlia Sara: le due non sarebbero state vittime di una intossicazione alimentare ma... Aggiornamenti e notizie su Le ultime notizie di oggi martedì 31... Temi più discussi: Madre e figlia morte intossicate, attesi i risultati delle autopsie; Mamma e figlia morte a Natale a Campobasso, martedì 31 marzo attesi esiti definitivi autopsie; Live Campobasso - Guidonia Montecelio - Serie C girone B: Punteggi & Highlights Calcio - 29/03/2026; Meteo Campobasso: oggi nubi sparse, Lunedì 30 pioggia e schiarite, Martedì 31 pioggia mista a neve. Il Campobasso non… vola: le due facce del lupo e lo ‘sfondone’ di SkyIl Campobasso ferma la serie di vittorie, incredibile quello che avviene negli ultimi 10 minuti di telecronaca in diretta TV su Sky ... primonumero.it Infermiera aggredita all'ospedale di Campobasso, uomo arrestatoIn applicazione delle nuove norme sulle aggressioni al personale sanitario i carabinieri hanno arrestato l'uomo responsabile dell'aggressione a una infermiera, episodio accaduto domenica all'ospedale ... ansa.it : Una squadra dei Vigili del Fuoco di Campobasso è intervenuta nel centro storico di Campolieto per domare un principio d’incendio all’interno di un’abitazione. Le fiamme avevano i - facebook.com facebook La storia di Mourad, arrivato a Campobasso venti anni fa dal Marocco. 5 anni fa ha creato una sua impresa di ristrutturazioni edili. In Molise si contano 2.278 imprese guidate da persone di origini straniere. #IoSeguoTgr x.com