Un insegnante è stata investita da un’auto e rimasta gravemente ferita. Un amico, che era presente, ha riferito di averla tenuta tra le braccia fino all’arrivo delle forze dell’ordine e di aver vigilato sul suo corpo durante la notte. L’incidente è avvenuto a Perugia il 20 marzo 2026. La vittima è stata soccorsa dai soccorritori, mentre l’automobilista coinvolto è stato sottoposto a verifiche.

Perugia, 20 marzo 2026 – “ L’ho tenuta fra le braccia e poi ho vegliato sul suo corpo fino alle prime luci dell’alba. Ricordo le sue ultime parole, “ guarda l’Orsa Maggiore com’è bella stanotte” e poi un istante dopo non era più lì. È accaduto qualcosa di assurdo che non mi lascia dormire. Lucia era la vita fatta persona, un angelo, davvero un angelo”. Massi - così lo chiamava Lucia Lamentini la 50enne morta alle prime ore di mercoledì falciata da un’auto lungo via della Lebbia a Lisciano Niccone - è il sopravvissuto all’ incidente. La dinamica: una sosta fatale per far correre il cane. È l’amico che si trovava con la vittima e che solo per... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Insegnante falciata da un’auto: “L’ho tenuta tra le braccia fino alla fine”. Il racconto di Massi, l’amico di Lucia

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