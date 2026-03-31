Le strade si trasformano in un lago dopo le piogge | località balneare sott' acqua

Nelle ultime ore, le forti piogge hanno causato l'allagamento di alcune strade nella località balneare di Specchiolla, marina di Carovigno. Le precipitazioni abbondanti hanno trasformato alcune vie in specchi d'acqua di notevoli dimensioni, creando una situazione di allerta nella zona. Nessuna informazione è stata ancora diffusa riguardo a eventuali danni o disagi specifici.

La marina di Carovigno completamente sommersa dopo i forti rovesci e temporali. I residenti denunciano: "Situazione inammissibile" CAROVIGNO - Un mare, ma non quello che ci si aspetterebbe di vedere in una località balneare. Specchiolla, marina di Carovigno, si è trasformata in un enorme lago dopo le piogge torrenziali che hanno colpito la zona nelle ultime ore (31 marzo 2026). Le strade, completamente sommerse dall'acqua piovana, sono diventate impraticabili, creando quella che i residenti definiscono una "situazione inammissibile". L 'asfalto scomparso sotto un manto d'acqua color terra che ha invaso le vie tra le abitazioni e il lungomare, rendendo impossibile il transito sia pedonale che veicolare. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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