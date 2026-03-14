Roma | 30 milioni per le strade dopo le piogge

Dopo le forti piogge tra gennaio e febbraio, l’Amministrazione di Roma ha deciso di destinare 30 milioni di euro alle strade della città. Questa somma, destinata a interventi di manutenzione e riparazione, mira a rispondere ai danni causati dagli eventi meteorologici. La decisione è stata annunciata ufficialmente per migliorare le condizioni della rete viaria cittadina.

Le intense precipitazioni registrate tra gennaio e febbraio hanno messo alla prova la resilienza della rete viaria romana, spingendo l’Amministrazione Capitolina a stanziare un pacchetto straordinario da 30 milioni di euro dedicato specificamente alle strade municipali. Questa somma si inserisce in un piano più ampio di circa 100 milioni di euro che copre sia la grande viabilità che le vie locali, con l’obiettivo di riparare i danni causati dalle piogge e garantire una mobilità sicura per tutti i quartieri della città. La mappa degli investimenti e le priorità dei Municipi. L’approccio adottato dalla Giunta non è generico ma mirato, distinguendo nettamente tra le arterie principali e le strade di quartiere. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roma: 30 milioni per le strade dopo le piogge Articoli correlati Piogge record e asfalto distrutto: dal Campidoglio 30 milioni per rifare le strade dei quartieriTrenta milioni di euro per sistemare le strade più ammalorate della cosiddetta “viabilità locale”. Roma, 30 milioni per le strade municipali: via libera al piano straordinarioRoma, 14 marzo 2026 – Prosegue l’attuazione del piano straordinario di manutenzione delle strade municipali, deciso dall’Amministrazione Capitolina a... La civilisation de l’Indus : le mystère d’un empire disparu – Documentaire Antiquité - BSF Una selezione di notizie su Roma 30 milioni per le strade dopo le... Temi più discussi: Un Caravaggio per Palazzo Barberini: il MiC compra per 30 milioni; Lo Stato acquisisce un Caravaggio da 30 milioni di euro; Il governo italiano ha comprato un dipinto di Caravaggio per 30 milioni di euro; Roma, sicurezza stradale: piano d'urgenza per riparare le buche. Pronti 30 milioni. Piano straordinario strade a Roma dopo piogge, investiti 30 milioniProsegue l'attuazione del piano straordinario di manutenzione delle strade municipali, deciso dall'Amministrazione Capitolina a seguito delle intense piogge che nei mesi di gennaio e febbraio hanno in ... ansa.it Roma, 53 milioni per il Quarticciolo: ecco tutto quello che cambierà nel quartiereIl Quarticciolo prova a voltare pagina con un intervento da 53 milioni di euro che mette mano alle case popolari, agli spazi pubblici, ai servizi e persino alle opportunità di lavoro in una delle zone ... romait.it I MERAVIGLIOSI GRUPPI DI QUARTIERE ROMANI Una delle frasi peggiori che un cittadino può dire e pensare “Ma si è sempre fatto così…” - facebook.com facebook Nella #Roma #Pellegrini ha un alleato in più per il rinnovo x.com