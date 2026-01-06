Case strade e mosaici sommersi | le nuove mappe del rischio alluvione che trasformano intere città in un mare d' acqua
Le nuove mappe del rischio alluvione offrono una visione aggiornata delle aree più vulnerabili, evidenziando le zone a maggior potenziale di allagamento. In Romagna, l’esperienza delle recenti alluvioni ha reso evidente l’importanza di strumenti di analisi precisi per la prevenzione e la gestione del rischio. Questi strumenti aiutano a comprendere meglio i territori e a pianificare interventi efficaci, contribuendo alla sicurezza e alla resilienza delle comunità locali.
In Romagna l’acqua non è più solo una risorsa: è diventata una memoria collettiva. Le immagini delle case invase dal fango, dei fiumi che rompono gli argini, delle notti passate a guardare il livello salire centimetro dopo centimetro sono ancora vive nei racconti di chi vive nel nostro territorio. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Leggi anche: Un mare blu che ricopre città e campagne: le nuove mappe del rischio alluvione che mostrano dove l'acqua può esondare
Leggi anche: Il Marecchia inonda Rimini e la città finisce sott'acqua: cosa dicono le nuove mappe del rischio alluvione
Case, strade e mosaici sommersi: le nuove mappe del rischio alluvione che trasformano intere città in un mare d'acqua.
Grecia: Alluvioni colpiscono Githion, Laconia; Strade sommerse, case allagate! Il video - La regione di Githion, situata nella prefettura della Laconia nel Peloponneso, è stata colpita da violente alluvioni che hanno trasformato la città e le aree circostanti in veri e propri ... ilmeteo.it
Alluvioni in #Indonesia: centinaia di case e strade sommerse nella Reggenza di Cirebon | VIDEO - facebook.com facebook
Strade, case allagate e persone salvate. Da Trigoria all'Ardeatina, nel IX municipio a Roma è emergenza maltempo ift.tt/KXEjkOS x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.