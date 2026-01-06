Case strade e mosaici sommersi | le nuove mappe del rischio alluvione che trasformano intere città in un mare d' acqua

Le nuove mappe del rischio alluvione offrono una visione aggiornata delle aree più vulnerabili, evidenziando le zone a maggior potenziale di allagamento. In Romagna, l’esperienza delle recenti alluvioni ha reso evidente l’importanza di strumenti di analisi precisi per la prevenzione e la gestione del rischio. Questi strumenti aiutano a comprendere meglio i territori e a pianificare interventi efficaci, contribuendo alla sicurezza e alla resilienza delle comunità locali.

In Romagna l’acqua non è più solo una risorsa: è diventata una memoria collettiva. Le immagini delle case invase dal fango, dei fiumi che rompono gli argini, delle notti passate a guardare il livello salire centimetro dopo centimetro sono ancora vive nei racconti di chi vive nel nostro territorio. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

