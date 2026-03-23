Per questa primavera c’è una buona notizia: non dovrai più scegliere tra essere comoda e guadagnare qualche centimetro. Oggi infatti c’è una soluzione definitiva, super fashion e perfetta per la bella stagione. Stiamo parlando delle sneakers con plateau che slanciano la silhouette e sono super trendy. Le trovi su Amazon a prezzi davvero piccoli e in tantissimi modelli differenti, l’ideale per adattarsi ad ogni stile. Quelle di Queen Helena, ad esempio, sono sneakers bianche stringate con plateau da 5 centimetri. Eleganti e comode, hanno una soletta in vera pelle rimovibile e sostituibile. Sono perfette abbinate a un pantalone palazzo e ad un blazer, ma anche sotto ad un tailleur destrutturato in lino. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Le sneaker con plateau sono la rivoluzione di questa primavera: 12 modelli con cui guadagnerai fino a 5 cm

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