Parma clamoroso furto d’arte alla Fondazione Magnani Rocca | rubate opere di Renoir Cezanne e Matisse

A Parma, si è verificato un furto di opere d’arte presso la Fondazione Magnani Rocca. Tra i quadri rubati ci sono un olio di Renoir, risalente agli ultimi anni dell'artista, e altre opere di Cezanne e Matisse. Il furto si è svolto nella Villa dei Capolavori, con i malviventi incappucciati che hanno sottratto le opere senza essere fermati.

Un furto inspiegabile e di grande portata si è verificato nella Villa dei Capolavori nel parmense. Il raro olio su tela di Renoir, realizzato nella sua ultima fase di vita, è stato sottratto da presunti malviventi incappucciati. Stando agli ultimi aggiornamenti, la banda sarebbe riuscita a sottrarre anche un Cezanne e un Matisse. Sull’accaduto stanno indagando i carabinieri Un furto incomprensibile e dal valore di svariati milioni di euro. E’ alla Fondazione Magnani Rocca, aMamiano di Traversetolo, nella provincia di Parma, che, non solo è stato sottratto unraro quadro dell’impressionista Pierre-Auguste Renoir, come inizialmente confermato, ma anche un Cézanne e un Matisse. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Parma, clamoroso furto d’arte alla Fondazione Magnani Rocca: rubate opere di Renoir, Cezanne e Matisse Articoli correlati Parma, clamoroso furto di tele nella Fondazione Magnani Rocca: spariti un Renoir, un Matisse e un CezanneParma sotto choc per il clamoroso furto di tele preziosi, un Renoir, un Matisse e un Cezanne, dalla Fondazione Magnani Rocca, a Mamiano di... Parma, rubati quadri di Renoir, Cezanne e Matisse alla Fondazione Magnani RoccaIn provincia di Parma, a Mamiano di Traversetolo, è stato rubato il quadro ‘Les Poissons‘ di Pierre-Auguste Renoir dalla Fondazione Magnani Rocca. Contenuti e approfondimenti su Fondazione Magnani Rocca A Parma clamoroso furto d’arte: rubati tre capolavori di gran valore firmati Renoir, Cézanne e MatisseRisale a qualche giorno fa il furto dei tre dipinti custoditi alla Fondazione Magnani Rocca di Mamiano di Traversetolo, nel Parmense. Secondo quanto riportato dal TgR Rai Emilia-Romagna – e confermato ... artribune.com Maxi furto di opere d'arte alla Magnani Rocca, rubato non solo il Renoir ma anche un Cezanne e un Matisse - Le schede dei tre capolavori rubatiClamoroso colpo alla Fondazione Magnani Rocca. Emergono particolari sul maxi furto di opere d'arte a Mamiano. Infatti non è stato rubato solo il Renoir Les Poissons come riferito in un primo momento ... gazzettadiparma.it