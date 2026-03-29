Nella struttura museale di Mamiano di Traversetolo sono stati sottratti tre dipinti: un’opera di Renoir, un Cezanne e un Matisse. Il furto è stato scoperto questa mattina, e le autorità stanno facendo le verifiche del caso. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità dell’accesso o sul momento esatto del furto. La security della struttura è stata attivata immediatamente.

Indagano i carabinieri. I tre dipinti, di enorme valore, sono stati rubati nella notte tra il 22 e il 23 marzo Non solo Renoir, alla "Magnani Rocca" di Mamiano di Traversetolo sono stati rubati anche un Cezanne e un Matisse. Un furto pazzesco, ai danni di opere d'arte dal valore artistico ed economico molto ingente. I tre dipinti sono stati rubati nella notte tra il 22 e il 23 marzo alla Fondazione "Magnani Rocca" di Traversetolo. Il furto riguarda il dipinto "Les Poissons" di Pierre-Auguste Renoir, la "Natura morta con ciliegie" di Paul Cezanne, dipinta nel 1890 e "Odalisca sulla terrazza", acquatinta su carta del 1922 di Henri Matisse. I ladri si sono introdotti nella struttura forzando il portone d'ingresso. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

© Parmatoday.it - Non solo Renoir, rubati anche un Cezanne e un Matisse: maxi furto di opere d'arte alla Magnani Rocca

Articoli correlati

Parma, clamoroso furto d’arte alla Fondazione Magnani Rocca: rubate opere di Renoir, Cezanne e MatisseUn furto inspiegabile e di grande portata si è verificato nella Villa dei Capolavori nel parmense.

Leggi anche: Non solo Renoir, alla "Magnani Rocca" di Mamiano rubati anche un Cezanne e un Matisse

Approfondimenti e contenuti su Magnani Rocca

Maxi furto di opere d'arte alla Magnani Rocca, rubato non solo il Renoir ma anche un Cezanne e un Matisse - Le schede dei tre capolavori rubatiClamoroso colpo alla Fondazione Magnani Rocca. Emergono particolari sul maxi furto di opere d'arte a Mamiano. Infatti non è stato rubato solo il Renoir Les Poissons come riferito in un primo momento ... gazzettadiparma.it

Rubati un quadro di Renoir, di Cezanne e di Matisse alla 'Magnani Rocca' nel ParmenseLa Fondazione Magnani-Rocca, dove sono stati rubati tre quadri di Renoir, Cezanne e Matisse, è una delle più importanti istituzioni artistiche d'Italia. La Villa dei Capolavori, sede della Fondazione ... ansa.it