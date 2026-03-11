Harry Styles dimostra che le popstar sono in crisi di identità | non sanno più raccontarci

Harry Styles mette in mostra come le popstar oggi fatichino a trovare una voce autentica, con il suo nuovo album

Dopo Taylor Swift, anche "Kiss All The Time. Disco, Occasionally" di Harry Styles mostra un pop confuso e senza hit, tra calo degli stream e difficoltà a rappresentare lo spirito del tempo: le popstar sono in crisi d'identità?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Leggi anche: Harry Styles, il nuovo re del pop che unisce le generazioni

Avvistati per le strade di NY, Harry Styles e Zoë Kravitz sono stati fotografati con outfit dall’estetica rilassata ma estremamente curataTra musica, cinema e moda, Harry Styles e Zoë Kravitz sono tra le personalità più influenti della cultura pop.

Aggiornamenti e notizie su Harry Styles

Temi più discussi: Musica marzo 2026, gli album italiani in uscita tra ritorni e grandi attese: boom post Sanremo ma ci sono anche i Subsonica; Harry Styles torna con il nuovo album e sorprende tutti: dietro le canzoni una confessione inattesa -; Harry Styles: 'Non dimentico le mie radici' regala 100 biglietti alla sua ex scuola; Il cantante Harry Styles rivela i significati profondi dietro Paint By Numbers nel suo nuovo album.

Con Kiss All the Time. Disco, Occasionally Harry Styles cambia la prospettiva con cui guardiamo al popProprio quando pensavamo di avere capito tutto, sull'ex One Direction e sulla musica in generale, arriva il momento di ricredersi ... vogue.it

Harry Styles è il trentenne che corre maratone, impara strumenti nuovi e si reinventa sempre (e noi, tutto sommato, gliene siamo grati)Tra i 25 e i 35 anni, a giudicare dal mio algoritmo, la vita sembra prendere due direzioni molto precise. Dopo aver visto il concerto Harry Styles. One Night in Manchester, la popstar sembra incarnarn ... vanityfair.it

Il nuovo album di Harry Styles è un po' meno orecchiabile e un po' più sperimentale del solito: i fan lo stanno amando molto, la critica un po' meno - facebook.com facebook

Harry Styles e la voglia di cambiare restando se stessi. Il nuovo disco della popstar è un inno alla libertà creativa, tra citazioni da Hollywood e atmosfere dance. Anteprima del tour mondiale che partirà a maggio. #Tg1 Emiliano Condò x.com