Napoli occhi in Premier per l’estate | c’è un obiettivo condiviso con il Manchester United

Il Napoli ha messo nel mirino la Premier League in vista del mercato estivo e sta seguendo alcuni profili, tra cui Joao Gomes del Wolverhampton. La società azzurra ha intenzione di monitorare da vicino le possibilità di trasferimento del centrocampista portoghese, che potrebbe lasciare il club inglese nelle prossime settimane. La squadra partenopea condivide questo obiettivo con il Manchester United.

Il Napoli guarda già al prossimo mercato estivo e monitora con attenzione la Premier League. Tra i profili osservati dalla dirigenza azzurra c'è Joao Gomes, centrocampista del Wolverhampton che potrebbe lasciare il club inglese nella prossima finestra di trasferimenti. Sul giocatore però non c'è soltanto il Napoli. Anche il Manchester United segue con interesse la situazione del brasiliano. Una possibile sfida di mercato che potrebbe accendersi nei prossimi mesi, mentre il club partenopeo continua a pianificare il futuro della propria mediana. Tra i nomi che circolano per il futuro del Napoli c'è quello di Joao Gomes, centrocampista brasiliano attualmente in forza al Wolverhampton.