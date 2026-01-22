Casemiro lascerà il Manchester United in estate

Il Manchester United ha annunciato che Casemiro lascerà il club al termine della presente stagione, al termine del suo contratto. Il centrocampista brasiliano, arrivato dai Blancos, ha contribuito alla squadra nel corso degli ultimi anni. La sua partenza segna un nuovo capitolo sia per il giocatore che per il club, che ora si prepara a pianificare il futuro nel reparto centrale.

Il Manchester United ha confermato che il centrocampista Casemiro lascerà il club alla scadenza del suo contratto, al termine della stagione in corso. Il 33enne è arrivato allo United dal Real Madrid per 70 milioni di sterline nel 2022 e ha collezionato 146 presenze in tutte le competizioni. Ha segnato il primo gol nella vittoria della finale della Carabao Cup del 2023 sul Newcastle United quando la squadra di Erik ten Hag è arrivata terza in Premier League durante la sua prima stagione all'Old Trafford.

Manchester United, rebus per il futuro di Casemiro: spunta una clausola a sorpresa. Di cosa si trattaRecenti sviluppi riguardano il futuro di Casemiro al Manchester United, con l'emergere di una clausola inaspettata nel suo contratto.

